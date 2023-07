Mesto Handlová zatiaľ mimoriadnu situáciu po zosuve pôdy neodvolá

Handlová 3. júla (TASR) - Mimoriadna situácia, ktorú mesto Handlová vyhlásilo po piatkovom (30. 6.) zosuve pôdy na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici, naďalej trvá. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Mimoriadna situácia potrvá dovtedy, kým sa neodstránia všetky následky zosuvu," ozrejmila Paulínyová. O odvolaní bude samospráva podľa nej informovať.



Pre zosuv svahu na koľajisko prerušili železničnú dopravu v úseku Chrenovec - Handlová. Nad oporným múrom sa totiž nachádza lesný porast, nad ktorým je železničná trať. "Je potrebné z úrovne investora stavby zabezpečiť odborný statický posudok dosahu zosuvu svahu voči trati a navrhnúť a realizovať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečná železničná prevádzka," uviedla pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



ŽSR podľa nej dlhodobo plánovali v priľahlom úseku od miesta tejto udalosti výluku príslušného traťového úseku, ktorá začne 7. júla. "Táto výluka poskytuje pre investora stavby objektu v blízkosti dráhy priestor na stabilizáciu územia a odstránenie súčasného stavu. Výluka potrvá do 31. júla," doplnila s tým, že pre cestujúcu verejnosť zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu.



Polícia začala v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia, policajti v pondelok na sociálnej sieti informovali, že do vyšetrovania pribrali znalca z odboru stavebníctvo - geotechnika. "Z doposiaľ nezistených príčin zárubný oporný múr, vysoký približne desať metrov, najskôr začal praskať, po pár sekundách sa zrútil na úseku približne 70 metrov a spolu s kamennou horninou svahu sa zosypal do stavebnej jamy," opísala polícia. Bližšie okolnosti a príčiny tejto udalosti sú podľa nej predmetom vyšetrovania.



K zosuvu pôdy na stavenisku došlo v piatok večer, na stavbe a v jej blízkosti sa v čase udalosti nikto nenachádzal. Z preventívnych dôvodov evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, tí sa vrátili do svojich príbytkov v sobotu (1. 7.) večer. Obytný dom nie je zosuvom ohrozený, skonštatoval geológ Miloslav Kopecký z Katedry geotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava, ktorý zároveň navrhol geodetický monitoring. Situáciu na blízkej železničnej trati označil odborník za oveľa komplikovanejšiu.