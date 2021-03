Mesto Handlová získalo po rokoch do nájmu Handpark, chce ho zveľadiť

Handlová 9. marca (TASR) - Mesto Handlová získalo od rímskokatolíckej cirkvi do nájmu park pri nemocnici, ktorý je známy ako Handpark. O plochu sa snažilo niekoľko rokov, do budúcna ho plánuje zveľadiť. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Mesto si na dobu neurčitú prenajalo plochu o celkovej výmere 21.216 štvorcových metrov, keďže časť pozemkov užíva nemocnica. "Účelom nájmu je prevádzkovanie mestského parku v prospech občanov mesta. Samospráva sa zaviazala znášať náklady na údržbu parku v celom rozsahu, predovšetkým zabezpečiť čistotu a poriadok v parku, zabezpečiť na vlastné náklady pravidelnú údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň," ozrejmila Paulínyová.



Podľa zmluvy je mesto oprávnené revitalizovať park v prospech občanov, najmä budovať priestor na šport, oddych a stretnutia. "Handpark má veľký potenciál pre športové a oddychové vyžitie našich mladších aj starších obyvateľov a my veríme, že si tento náš vzácny zelený majetok budeme zveľaďovať a chrániť," skonštatoval zástupca primátorky Radoslav Iždinský.



Zmluvné strany sa dohodli, že mesto zaplatí za užívanie parku ročné nájomné 464 eur, čo je výška dane, ktorú platila rímskokatolícka cirkev. "Po dlhých rokoch sa tak podarilo inštitucionalizovať spoluprácu mesta a cirkvi, ktorá bola aj v minulosti korektná, avšak bez zmluvného rámca," dodala Paulínyová.



História parku siaha na začiatok 70. rokov minulého storočia, keď bol nad nemocnicou zrušený cintorín a na jeho ploche po exhumácii tiel vznikla oddychová zóna s fontánou. V roku 1993 v rámci reštitúcií získala viac ako 23.000 štvorcových metrov parku cirkev, časť z neho zostalo vo vlastníctve mesta a malá plocha patrí Slovenskému pozemkovému fondu.