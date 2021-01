Mesto hľadá šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy

Bratislava 12. januára (TASR) - Mesto Bratislava hľadá riaditeľa príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý bude viesť kreatívny tím ľudí. Samospráva verí, že pozícia môže byť zaujímavá pre záujemcov zo Slovenska, ako aj z cudziny a so skúsenosťami zo zahraničia. TASR tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



"Úspešný kandidát by mal rozvíjať a riadiť prácu inštitútu v oblasti prípravy a tvorby územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov, zabezpečiť pokračovanie nasadeného trendu v oblasti organizovania urbanistických a architektonických súťaží, rovnako ako zabezpečiť rozvoj participácie a participačných aktivít mesta pri tvorbe a rekonštrukcii verejného priestoru," priblížila hovorkyňa. Zastrešiť by podľa mesta mal aj práce na príprave strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 a iných koncepčných a strategických dokumentov. Záujemcovia sa môžu do výberového konania prihlásiť do 8. februára.



MIB je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Zámerom inštitútu je priniesť do mestských zadaní, pri obnove námestí, ulíc, parkov či budov vo vlastníctve mesta, kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby mesta a jeho obyvateľov.