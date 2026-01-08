< sekcia Regióny
Mesto Hlohovec vyhlásilo mimoriadnu situáciu pre zosuv svahu
V oblasti zosuvu platí zákaz vstupu nepovolaných osôb. Pre odstávku dodávky vody majú žiaci ZŠ vo štvrtok a v piatok (9. 1.) riaditeľské voľno.
Autor TASR
Hlohovec 8. januára (TASR) - Mesto Hlohovec vyhlásilo vo štvrtok mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu svahu v lokalite pri Základnej škole (ZŠ) Podzámska smerom na Manckovičovu ulicu. Opatrenie prijal primátor Ivan Baranovič po zasadnutí krízového štábu. Zosuv, ku ktorému došlo 29. decembra, sa v priebehu januára ďalej zväčšoval. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
