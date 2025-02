Mesto Hlohovec vyhlásilo tender na údržbu miestnych ciest a chodníkov

Hlohovec 8. februára (TASR) - Mesto Hlohovec vyhlásilo verejné obstarávanie na čistenie a zimnú údržbu miestnych ciest a chodníkov. Predmetom zákazky je aj výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách. Predpokladaná hodnota zákazky v trvaní od apríla tohto roka do konca marca 2027 je vyše 823.500 eur bez DPH.



Obdobie zimnej údržby miestnych ciest, priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev je stanovené vždy od polovice novembra do konca marca. Zvyšné obdobie zahŕňa čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev.



Údržbe a čisteniu v rámci tejto zákazky podlieha takmer 49 kilometrov miestnych ciest a 73 kilometrov chodníkov. Počas celého obdobia trvania zákazky sa počíta s výsypom 248 kusov košov. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu predkladať svoje ponuky do 6. marca do 10.00 h. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je po splnení súťažných podmienok najnižšia cena.