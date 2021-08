Mesto Hlohovec znížilo intenzitu osvetlenia pri Váhu pre podenky

Hlohovec 25. augusta (TASR) – Uplynulých päť dní od piatka (20. 8.) bolo osvetlenie nábrežia Váhu v Hlohovci stlmené na polovicu. Mesto sa opatrením rozhodlo chrániť podenky – vzácny vodný hmyz v čase ich rojenia. Ako informovala hovorkyňa radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová, urobilo tak na základe žiadosti miestneho ochranárskeho združenia.



„Druhá polovica augusta je obdobím, keď v posledných rokoch na nábreží Váhu zaznamenávame rojenie podeniek. Je to fascinujúci prírodný úkaz, no v mestskom prostredí je to pre ne ohrozujúce,“ konštatovala hovorkyňa. Keďže sa Hlohovec usiluje podľa jej vyjadrenia byť ekologicky zodpovedným mestom, rozhodli sa znížením intenzity osvetlenia, aby podenky nelákalo, prispieť k ochrane tohto chráneného hmyzu. Výskyt podeniek je pritom znakom, že kvalita vody Váhu sa zlepšuje.



Podenka nížinná má spoločenskú hodnotu 50 eur. V spomínanom období sa masovo rojí vo večerných hodinách. Pouličné osvetlenie a asfaltový povrch simulujú polarizáciu prírodných vodných útvarov a vtedy dochádza k javu, že svetlom lákané jedince kladú vajíčka na cestu namiesto do vody, čo veľmi negatívne vplýva na celkovú populáciu.