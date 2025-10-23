Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Holíč pozná zhotoviteľa rekonštrukcie zberného dvora

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Rekonštrukcia sa uskutoční s cieľom rozšírenia manipulačno-skladových plôch dvora.

Autor TASR
Holíč 23. októbra (TASR) - Mesto Holíč už pozná zhotoviteľa rekonštrukcie a rozšírenia zberného dvora. Súčasťou projektu je výstavba nového prístrešku na zastrešenie kontajnerových stanovíšť, prepojenie spevnených plôch zberného dvora so susedným areálom a osadenie novej nákladnej mostovej váhy. Hodnota projektu je viac ako 256.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií o verejnom obstarávaní zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Rekonštrukcia sa uskutoční s cieľom rozšírenia manipulačno-skladových plôch dvora. Novinkami budú sanitárny kontajner pre zamestnancov vrátane napojenia na inžinierske siete či vybudovanie odvodu dažďových vôd zo striech objektov zberného dvora a z jeho spevnených plôch.

Zhotoviteľom je spoločnosť Palkovič - SK s cenovou ponukou vo výške 256.401 eur bez DPH. Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
