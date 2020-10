Mesto Holíč prijme finančnú výpomoc štátu vo výške 239.000 eur

Holíč 21. októbra (TASR) – Mesto Holíč prijme v súvislosti s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie nového koronavírusu finančnú výpomoc štátu vo výške 239.000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že prostriedky možno čerpať iba do konca tohto kalendárneho roka, sa v Holíči rozhodli podľa primátora Zdenka Čambala peniaze použiť na projekty „zo zásobníka“.



„Za časť prostriedkov budeme riešiť havarijný stav strechy na mestskom úrade. Ďalšie sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadostiam, ktorými sa budeme uchádzať o peniaze z rôznych grantových schém. To sme už mali pripravené vrátane verejného obstarávania,“ povedal Čambal pre TASR.



Bezúročná finančná výpomoc štátu bude splatená v štyroch rovnakých splátkach s odkladom prvej splátky do roku 2024 a poslednej splátky v roku 2027. Jej prijatie schválilo mestské zastupiteľstvo na októbrovej schôdzi (15. 10.). Hlavná kontrolórka skonštatovala, že Holíč spĺňa podmienky pre prijatie návratnej finančnej výpomoci. Výška bežných príjmov mesta za rok 2019 je 9,1 milióna eur, zostatok úverov 2,7 milióna eur nedosahuje povolený limit 60 percent skutočných bežných príjmov rozpočtového roka.