Mesto Holíč vyhlásilo verejnú súťaž na predaj mestských pozemkov

Holíč 4. septembra (TASR) - Mesto Holíč v stredu vyhlásilo verejnú súťaž na predaj pozemkov na Zámockej ulici a na Ulici SNP. Podrobnosti o ponuke, súťažné podmienky i návrh kúpnej zmluvy zverejnilo na svojom webe.



Primátor mesta Zdenko Čambal v dokumente zhodnotil, že kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena. "V prípade, že bude viac rovnakých ponúk, bude rozhodovať o nadobúdateľovi nehnuteľnosti žreb," dodal.



V prípade pozemku na Zámockej ulici ide o záhradu s výmerou 1667 metrov štvorcových (m2). Pozemok na Ulici SNP má výmeru 539 m2. Podľa dokumentu, ktorý zverejnilo mesto, bude kúpna cena v hodnote minimálne 100 eur za m2. Cena pozemku na Zámockej ulici je pri danej výmere 166.700 eur, v prípade Ulice SNP je to 53.900 eur. Zámer prípadnej výstavby musí byť v súlade s územným plánom mesta.



Účastníci súťaže sú povinní do konca lehoty na podávanie návrhov zložiť na účet mesta finančnú zábezpeku vo výške 20 percent z minimálnej kúpnej ceny, v prvom prípade ide o sumu vo výške 33.340 eur, v druhom prípade suma dosahuje výšku 10.780 eur. "Inak nebude súťažný návrh do súťaže zahrnutý," uvádza sa v dokumente. Neúspešným účastníkom mesto finančnú zábezpeku vráti najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia verejnej súťaže.