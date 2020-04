Mesto Holíč začalo s výstavbou cyklotrasy do obce Kopčany

Holíč 13. apríla (TASR) – Mesto Holíč začalo so stavebnými prácami na výstavbe cyklotrasy Holíč – Kopčany. Jej účelom je prepojenie Holíčskeho zámku s Kostolom sv. Margity Antiochijskej a následné napojenie na lávku cez rieku Moravu pri Kopčanoch do moravskej obce Mikulčice. Informovalo o tom mesto Holíč.



Výstavba projektu „Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne“ je financovaná z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.



Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov by mala byť podľa zverejnených údajov z projektu viac ako 2,7 kilometra. "V súvislosti s budovaním cyklotrasy sa vykonáva archeologický výskum. Podľa harmonogramu by mal cyklistický chodník začať slúžiť verejnosti počas budúceho roka," uviedlo mesto Holíč.



Súčasťou projektu je propagácia, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o tamojšom prírodnom a kultúrnom dedičstve a možnostiach cestovného ruchu v prihraničnej oblasti.