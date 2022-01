Hriňová plánuje spustiť premietanie v kine Poľana

Hriňová 13. januára (TASR) – Podľa aktuálne platných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 môže mesto Hriňová v Detvianskom okrese spustiť premietanie v kine Poľana. Pre TASR to uviedol Martin Kliment z hriňovského mestského úradu.



Ako dodal, môže to byť v režime nízkorizikového podujatia a pre záujemcov ho plánujú otvoriť 23. januára. V súčasnosti podľa neho pracujú na objednávkach filmov.



Poznamenal tiež, že koncom januára plánovali v meste tradičnú Zimnú furmanskú súťaž ťažných koní. „Organizovať ju však nebudeme, pretože maximálny počet osôb na podujatie je 100 a pre tento počet to nie je rentabilné,“ spomenul a pripomenul, že samospráva plánuje 12. februára organizovať Mestský ples. Bolo by to však len v prípade, že sa uvoľnia opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. „Ak by sme chceli organizovať ples podľa aktuálnych opatrení, tak hostia by sedeli za stolmi v rúškach, nemohli by konzumovať, tancovať ani spievať,“ podotkol.



Podľa neho je ťažké plánovať kultúrne podujatia, keďže sa situácia stále mení. „Nie je možné povedať, aká bude situácia o týždeň, dva či mesiac. Dúfam, že sa bude zlepšovať a počas jari a leta budeme organizovať kultúrne a športové podujatia v rozsahu, ako ich máme naplánované,“ ukončil Kliment.



Hromadné podujatia sa po novom budú delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyplýva to z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí. Počas nízkorizikových podujatí budú musieť mať účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov a je povinné sedenie. Podmienkami je režim OP a najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále.