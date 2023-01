Mesto Hriňová pristúpila pre infláciu k viacerým úsporným opatreniam

Hriňová 27. januára (TASR) – Pre situáciu s cenami energií pristúpilo mesto Hriňová v Detvianskom okrese k viacerým úsporným opatreniam. TASR o tom informoval primátor Stanislav Horník s tým, že zamerané sú na zníženie nákladov.



Uviedol, že medzi ne patrí napríklad znižovanie teploty v interiéri. Podľa neho je to aj temperovanie mestského úradu a mestského kultúrneho strediska počas nariadeného čerpania dovoleniek v závere kalendárneho roka. "Zapojili sme sa do spoločného verejného obstarávania na dodávky energií. Pustili sme sa do inštalácie úsporných svietidiel. Nárast nákladov je však neudržateľný," podotkol.



Vláda deklarovala pomoc, doteraz však nepredstavila konkrétne opatrenia na pomoc v boji s vysokými cenami energií a mesto tak podľa primátora zostáva v napätí. "Naďalej očakávame konkrétny kompenzačný program na pomoc v boji s vysokými cenami energií. Nateraz zabezpečujeme základné vitálne funkcie mesta," spresnil.



Okrem budov mestského úradu a mestského kultúrneho strediska spravuje mesto aj ďalšie objekty i verejné osvetlenie. "Ako zriaďovateľ máme originálnu kompetenciu prevádzkovať tri materské školy, školské jedálne, školské kluby a základnú umeleckú školu," zhrnul. Aj riaditelia základných škôl podľa Horníka očakávajú pravidlá pre kompenzáciu nákladov za energie. "Aj oni majú na stole astronomické vyúčtovacie faktúry," zdôraznil.



Primátor konštatoval, že mesto aj naďalej pociťuje výpadok financií z podielových daní. "Veľmi ťažké chvíle samosprávam prinášajú nárast nákladov pre energetickú krízu, nárast inflácie a aj povinná valorizácia miezd pri odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe," objasnil. Doplnil, že sem patrí aj nárast koeficientu pre financovanie originálnych kompetencií v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti.



"A predovšetkým aj prijímanie zákonov, ktoré majú negatívny dosah na rozpočty miest a obcí," povedal. "Už dnes je jasné, že mestám a obciam budú na plnenie základných úloh pre každodenný život našich občanov chýbať stovky miliónov eur," uzavrel. Hriňová sa preto v pondelok (30. 1.) pripája k protestnej iniciatíve s názvom Mestám a obciam zhasína nádej. "Následne budeme pravdepodobne nútení obmedziť poskytovanie niektorých služieb," podotkol.



Pomoc samosprávam s cenami energií pôjde podľa dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana cez schému, ktorá fungovala už vlani v decembri, a už vtedy sa o ňu uchádzalo viacero subjektov z verejnej správy. O prvé kompenzácie za január bude možné požiadať v priebehu februára.