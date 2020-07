Humenné bude mať svoj mládežnícky parlament

Humenné 7. júla (TASR) – Humenné bude mať od septembra nový poradný orgán z radov mládeže. Mestský mládežnícky parlament, ktorého zriadenie a štatút schválili mestskí poslanci na svojom zasadnutí 29. júna, má podľa slov iniciátora projektu Martina Ruščanského pomôcť mestu aj mládeži.



K iniciovaniu vzniku mestského mládežníckeho parlamentu podnietila Ruščanského novela zákona o podpore práce s mládežou, platná od začiatku roka 2020, ktorá mládežnícke parlamenty ako poradné orgány mestských samospráv ukotvila.



„Prax zo Slovenska aj zahraničia hovorí o tom, že keď mladý človek participuje na veciach verejných, keď sa zaujíma o dianie vo svojom meste, keď 'dobrovoľníči', má lepšie predpoklady na vstup do vysokoškolského štúdia alebo do zamestnania, má komunikačné zručnosti, lepšie kriticky myslí," vysvetlil pre TASR Ruščanský, ktorý je ako mestský poslanec predsedom komisie mládeže a tretieho sektora pri mestskom zastupiteľstve a zároveň predsedom Národného mládežníckeho parlamentu.



Samospráva, naopak, bude mať podľa jeho slov v členoch Mládežníckeho parlamentu mesta Humenné okrem iného i personálne zdroje na pomoc pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí či pri verejnoprospešných aktivitách.



Počet členov humenského mládežníckeho parlamentu stanovený na 24 nebude podľa Ruščanského problém naplniť.



„Už keď sme pred šiestimi rokmi robili neformálny mládežnícky parlament, v prvom kole sa nám prihlásilo 30 ľudí, a to sme neboli poradný orgán mesta, len sme fungovali ako občianske združenie," povedal s tým, že vzhľadom na oficiálny štatút poradného orgánu mesta predpokladá, že o vstup do mládežníckeho parlamentu budú mať záujem nielen zástupcovia stredných škôl z radov študentov, ale i členovia občianskych združení, aktívni mladí ľudia či dobrovoľníci.



O členstvo v humenskom mestskom mládežníckom parlamente sa môžu uchádzať mladí ľudia do 30 rokov, ktorí v meste študujú alebo v ňom majú trvalý pobyt. O jeho konečnom zložení bude rozhodovať komisia mládeže a tretieho sektora. Funkčné obdobie takto vytvoreného mládežníckeho parlamentu bude od septembra do augusta.