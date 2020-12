Mesto Humenné bude svoj kuchynský odpad vyvážať

Humenné 23. decembra (TASR) – Zhodnocovať kuchynský odpad budú môcť od 1. januára obyvatelia najväčšieho sídliska v meste Humenné. Technické služby (TS) mesta v uplynulých dňoch distribuovali do domácností zberné košíky, od nového roka pribudne pred každým bytovým domom i hnedá zberná nádoba. Ako pre TASR povedal riaditeľ TS Milan Kuruc, tento odpad bude následne mesto vyvážať do kompostárne do mesta Snina.



"Keďže nemáme vlastné územie, kde by sme ten kuchynský odpad priviezli a spracovali, dohodli sme sa s mestom Snina, že nám to budú brať. Snina má vybudovanú kompostáreň a v rámci nej má aj fermentor, ktorý kuchynský odpad zhodnocuje na kvalitný humus," vysvetlil s tým, že za tonu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zaplatia TS 74 eur.



Ako Kuruc ďalej uviedol, 1700 rozdaných zberných košíkov pre domácnosti a 112 kusov 240-litrových hnedých nádob je prvou etapou nastoľovania nového trendu v mestskom odpadovom hospodárstve. "Začali sme prvú etapu na najväčšom humenskom Sídlisku III, kde si chceme 'vychytať všetky muchy', kým pokročíme na ďalšie sídliská," ozrejmil.



Ostatný biologicky rozložiteľný odpad už mesto Humenné zhodnocuje, časť vo svojom areáli záhradníckych služieb, časť vyváža do Strážskeho, kde ho zmluvne zabezpečená spoločnosť EBA používa na výrobu hnojív.



Zriadením vlastnej mestskej kompostárne sa humenskí poslanci naposledy zaoberali na svojom zasadnutí v auguste tohto roka, keď schvaľovali zmenu výšky spolufinancovania projektu Kompostáreň Humenné. Samospráva by naň rada získala nenávratný finančný príspevok z Envirofondu. Projekt s predpokladanými investíciami vo výške takmer 2,7 milióna eur však bolo podľa Kuruca nutné prepracovať z dôvodu nevhodného výberu lokality a momentálne je prihlásenie sa do výzvy v kompetencii mesta.