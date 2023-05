Mesto Humenné dokončilo výstavbu viacerých ciest a chodníkov

Humenné 19. mája (TASR) - Mesto Humenné ukončilo v uplynulom období výstavbu novej miestnej cesty a chodníka v lokalite Podskalka a tiež chodníkov na uliciach Valaškovská a Čapajevova. Ako informuje na webstránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, zabezpečí sa tým súvislý prechod pre peších až do centra mesta.



Ide o projekt, ktorý sa týka dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Kolaudované boli štyri stavebné objekty.



"Konkrétne miestna komunikácia v lokalite Podskalka s dĺžkou 158,1 metra. Šírka cesty je štyri metre, vrátane osadenia obrubníkov a odvodňovacieho žľabu pri Materskej škole Podskalka. Od štátnej cesty Humenné – Porúbka až k ZŠ s MŠ Podskalka," uviedol Škuba.



Ďalej to bol viac ako 185 metrov dlhý chodník v lokalite Podskalka. Išlo o predĺženie chodníka pozdĺž štátnej cesty tretej triedy Humenné – Porúbka a napojenie k už existujúcemu úseku pri komunitnom centre.



Chodník na ulici Valaškovskej je dlhý 322 metrov a ide o úsek od križovatky Na Podskalku po križovatku Čulenova. Čo sa týka chodníka na ulici Čapajevovej, konkrétne úseku od križovatky Sninská po križovatku Valaškovská, je dlhý 121 metrov.



Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková cena diela bola 172.440 eur s DPH, spolufinancovanie z prostriedkov humenskej samosprávy bolo vo výške piatich percent. Realizátorom prác bola firma Eurovia SK, a.s.