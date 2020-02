Mesto Humenné kúpilo notebooky za 12.000 eur, budú slúžiť poslancom

Humenné 22. februára (TASR) – Mesto Humenné zakúpilo pre zefektívnenie práce mestského zastupiteľstva 29 notebookov. Majú slúžiť poslancom, vedeniu mesta, hlavnému kontrolórovi a zapisovateľkám. Mesto do nákupu investovalo 12.172 eur. Potvrdila to Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu.



Dôvodmi na nákup elektronického vybavenia pre predstaviteľov miestnej samosprávy majú byť postupujúca elektronizácia verejnej správy, urýchlenie procesu prípravy materiálov a tiež úspora nákladov na tlač. "Už samotná tlač materiálov je finančne i časovo náročná, no v praxi sa stáva, že dochádza k zmenám, čo má za následok, že materiál je potrebné opraviť. Logicky tak dochádza k časovým prieťahom a aj zvýšeným nákladom na tlač materiálov," vysvetľuje mesto svoje rozhodnutie v dôvodovej správe k uzneseniu, ktorým humenskí poslanci na svojom rokovaní 12. februára odsúhlasili zmenu rokovacieho poriadku mestského parlamentu. Tá ako nový a jediný spôsob zasielania podkladov k rokovaniu MsZ uvádza elektronickú formu.



"Notebooky s príslušenstvom budeme postupne odovzdávať poslancom ešte v priebehu februára a v prvom marcovom týždni," uviedla Lattová pre TASR. Pripomenula, že na základe zmluvy o výpožičke budú poslanci po skončení svojho mandátu povinní notebooky mestu vrátiť.



Úsporu, ktorú má používanie notebookov v porovnaní s tlačenými materiálmi z dlhodobého hľadiska predstavovať, humenský mestský úrad nevyčíslil. "Presné náklady vynaložené na tlač materiálov sa nedajú vyčísliť, vzhľadom na to, že ich tlač závisela od počtu zasadnutí, množstva a rozsahu predkladaných materiálov," doplnila Lattová.