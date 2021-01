Mesto Humenné vyviezlo prvých 910 kilogramov kuchynského odpadu

Humenné 8. januára (TASR) – Z mesta Humenné vyviezli vo štvrtok (7. 1.) prvých 910 kilogramov kuchynského odpadu. Perforované košíky na jeho zber distribuovala samospráva v závere roka do 1273 domácností na najväčšom humenskom sídlisku. "Reakcie ľudí sú pozitívne, separovanie kuchynského odpadu Humenčania uvítali," informoval na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



Kuchynský odpad vyzbieraný z 12 nových zberných nádob hnedej farby technické služby (TS) mesta vyviezli do mesta Snina, kde sa nachádza kompostáreň s technológiou aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO), takzvaný fermentor. "Výsledkom jeho spracovania je biohumus," ozrejmil Škuba. Ako pre TASR povedal riaditeľ TS Milan Kuruc, za tonu takéhoto odpadu zaplatia TS Snine 74 eur. Podľa Škubu by sa mal ďalší vývoz BRKO konať o týždeň, ak to však bude potrebné, TS ho zabezpečia i skôr.



V Humennom sa bude nový zber realizovať po etapách. Po Sídlisku III majú prísť v období od marca do mája na rad ďalšie mestské časti, ako druhé Sídlisko pod Sokolejom.



Ostatný biologicky rozložiteľný odpad už mesto Humenné zhodnocuje, časť vo svojom areáli záhradníckych služieb, časť vyváža do Strážskeho, kde ho zmluvne zabezpečená spoločnosť EBA používa na výrobu hnojív.