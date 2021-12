Kežmarok bude hospodáriť s rozpočtom na úrovni 26 miliónov eur

Kežmarok 16. decembra (TASR) – Podtatranské mesto Kežmarok bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom na úrovni viac ako 26 miliónov eur. Na tohtotýždňovom rokovaní ho schválili mestskí poslanci, radnica má pripravených viacero investícií. Mesto však nebude v najbližšom roku zvyšovať dane občanom ani ceny za elektrinu a plyn. Ich cena je totiž zazmluvnená na tri roky dopredu.



Primátor Kežmarku Ján Ferenčák pri tejto príležitosti uviedol, že okrem iného sú v budúcom roku naplanovane dokoncenie vystavby kompostarne, cyklochodníka, rekonstrukcia a oprava chodnikov i revitalizácia zelene. "Verím, že tento ambiciózny, no starostlivo nastavený prorozvojový rozpočet sa nám podarí naplniť," skonštatoval.



Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením nového koronavírusu, podľa neho ovplyvnila všetky oblasti života mesta. Snahou samosprávy je znížiť dosahy pandémie na lokálne prevádzky počas ich uzatvorenia či obmedzenia. "Mali podnikatelia sú jednymi z najpostihnutejších subjektov. Na zmiernenie nasledkov a v snahe prispieť k podpore vyuzivania poskytovania sluzieb vo vonkajsom prostredí znižujeme dane za uzivanie verejneho priestranstva pred vlastnou prevadzkou," priblížil primátor. Prevádzkovatelia letných reštaurácií a terás nebudú musieť platiť nájomné.



Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb v meste. Mesto zriadilo fond, prostredníctvom ktorého bude finančne prispievať obyvateľom s trvalým pobytom v Kežmarku na úhradu služieb poskytovaných v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby v súvislosti so zvyšovaním cien. Poslanci okrem toho rozhodli, že verejné korčuľovanie bude zdarma pre deti do 12 rokov. Samospráva tiež v budúcom roku planuje kompletnu vymenu radiovej siete mestskej policie, prechod z analogoveho na digitalny systém a obnovu hasicskej zbrojnice.