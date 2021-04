Mesto Kežmarok bude mať svoju vlastnú kompostáreň

Kežmarok 14. apríla (TASR) – Vedenie mesta Kežmarok v stredu začalo s výstavbou kompostárne. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že do prevádzky by mala byť uvedená začiatkom budúceho roka.



Samospráva získala na realizáciu projektu kompostárne vrátane nákupu techniky prostriedky z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa Soskovej ide o sumu vo výške 2.646.773 eur. Mesto Kežmarok sa na realizácii podieľa spolufinancovaním vo výške 140.000 eur.



„Je to najekologickejšia vec a najväčšia investícia, ktorá sa nám podarila v tomto roku. Celá kompostáreň bude predstavovať jeden technologický celok, ktorý zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a kuchynského odpadu rieši komplexne,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Ako ozrejmil, výsledkom bude kompost, ktorý bude vhodný aj na organické pestovanie.



Celá kompostáreň je navrhnutá na základe najnovších inovatívnych poznatkov v oblasti kompostovania. Sosková priblížila, že projekt zahŕňa terénne úpravy, výstavbu modernej technologickej kompostárne a tiež nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zakúpené zariadenia umožnia triedenie, zber odpadu, prepravu do mestskej kompostárne a jeho zhodnotenie na kompost.



„Ročne vynakladáme vysoké sumy na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu. Produkcia nevytriedeného komunálneho odpadu sa realizáciou projektu zníži a produkcia vytriedených zložiek sa, naopak, zvýši vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Ide zároveň o prípravu na splnenie recyklačných cieľov po roku 2020,“ doplnila vedúca oddelenia projektov a verejného obstarávania na Mestskom úrade v Kežmarku Marta Markočiová.



Radnica v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území len čiastočne, pričom na zhodnocovanie jej chýbajú vlastné kapacity. Sosková podotkla, že kompostáreň bude slúžiť na spracovanie bioodpadu vyzbieraného Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok počas údržby mestskej zelene a tiež dovezeného občanmi mesta. Výsledný kompost bude môcť využívať nielen mesto, ale aj jeho obyvatelia.