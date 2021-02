Mesto Kežmarok plánuje otvoriť školy, pripravuje aj testovanie

Kežmarok 5. februára (TASR) – Krízový štáb mesta Kežmarok rozhodol otvoriť školy. Podmienkou však ostáva súhlasné stanovisko vlády, ministra školstva a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Samospráva sa pripravuje na víkendové testovanie pre návrat do škôl. „Tak ako doteraz, urobíme všetko pre to, aby bola situácia vyriešená v prospech zdravia občanov mesta Kežmarok a dostatočne pripravíme celú organizáciu a odberné tímy. Môžem ubezpečiť, že bude poskytnutý rezervačný systém a testovanie bez čakania ako doteraz pre tých, ktorí sa potrebujú otestovať,“ uviedol primátor Ján Ferenčák.



Podľa avizovaných informácií sa od pondelka (8. 2.) otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Pre otvorenie škôl je podľa primátora prioritou bezpečnosť. „Situáciu dôkladne zvážime a upriamime pozornosť na rozhodnutie, ktoré nie je ľahké. Nastavíme opatrenia tak, aby sme nikoho neohrozili,“ dodal Ferenčák.



Na víkendové testovanie Kežmarok spúšťa tri odberné miesta Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, Arénu Kežmarok a Základnú školu s Materskou školou Nižná Brána. Testovanie sa bude realizovať v čase od 8.00 do 11.45 h, od 12.45 do 16.45 h a od 17.30 do 20.00 h. Ako ozrejmila Sosková, rezervácia na odberné miesto Aréna Kežmarok a ZŠ s MŠ Nižná Brána bude možná vždy do 18.00 h predchádzajúceho dňa. Odberné miesta budú podľa jej slov bez nutnosti rezervácie, avšak uprednostnení budú registrovaní záujemcovia o pretestovanie.



Aktuálne informácie o odberných miestach, časoch odberu, ale i možnostiach rezervácie budú občanom poskytnuté na stránke www.korona.kezmarok.sk či sociálnych sieťach.