Kežmarok pokračuje s obnovou lavičiek

Kežmarok 12. marca (TASR) – V Kežmarku pokračujú v rekonštrukcii lavičiek, niektoré v centrálnej zóne už boli vynovené a postupne prídu na rad aj ostatné. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Radnica má vo svojej evidencii vyše 600 lavičiek. Tie sú v správe mestskej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, ktorá ich na základe objednávky mesta postupne obnovuje a opravuje. Ako ozrejmila Sosková, po centrálnej zóne mesta prídu v tomto roku na rad lavičky na Garbiarskej ulici smerom k parku. Poškodené, pokrivené alebo iným spôsobom znehodnotené lavičky sa postupne opravia alebo nahradia novými. Samotná realizácia bude závisieť aj od počasia, trvať by mala do konca mája.



„Na základe disponibilných finančných prostriedkov by malo byť tento rok v centrálnej časti mesta zrenovovaných 30 lavičiek a košov. Predmetom renovácie je ošetrenie drevenej časti, prebrúsenie, namorenie a nános ochrannej vrstvy. Čo sa týka železnej konštrukcie, tá sa očistí a natrie novým náterom,“ priblížil riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok Miroslav Škvarek.



Okrem rekonštrukcie lavičiek sa bude realizovať v apríli audit technického stavu detských ihrísk v Kežmarku a následne ich údržba a obnova. Podľa usmernenia hygienikov sa bude riešiť aj dezinfekcia hracích prvkov a prelievanie piesku na detských ihriskách. „Uvedené činnosti budú zamerané len na tie detské ihriská, ktoré budú sprístupnené verejnosti v súvislosti s vývinom pandemickej situácie,“ doplnila Sosková.



Mesto zároveň prosí obyvateľov, aby dodržiavali usmernenia pri predchádzaní šíreniu nového koronavírusu a pri odpočinku na lavičkách a vstupe na ihriská dbali na povinnosť nosiť rúška, dezinfekciu rúk, zamedzenie vzájomného kontaktu detí a dodržanie primeranej vzdialenosti.