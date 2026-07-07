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Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov
Kežmarské kúpalisko je menší areál lokálneho významu s maximálnou kapacitou 300 osôb, čo predstavuje dve percentá z celkového počtu obyvateľov mesta.
Autor TASR
Kežmarok 7. júla (TASR) - Mesto Kežmarok začalo regulovať vstup na kúpalisko len pre obyvateľov. Ladislav Petrek zo spoločnosti Verejnoprospešné služby, ktorá kúpalisko prevádzkuje, rozhodnutie zdôvodnil tým, že pre veľký záujem návštevníkov z okolitých lokalít nemali Kežmarčania reálnu možnosť využiť jeho služby naplno. Okrem toho zaznamenali aj porušovanie prevádzkového poriadku zo strany niektorých organizovaných skupín.
Kežmarské kúpalisko je menší areál lokálneho významu s maximálnou kapacitou 300 osôb, čo predstavuje dve percentá z celkového počtu obyvateľov mesta. Sezónu odštartovalo 27. júna a hneď na druhý deň bol oň enormný záujem. Keďže kúpalisko má obmedzenú kapacitu, nastali aj nepredvídateľné a závažné udalosti, ktoré prevádzkovateľ okamžite vyhodnotil a pristúpil k preventívnym opatreniam.
„Podľa našich informácií organizované skupiny obyvateľstva sa v areáli nedokázali prispôsobiť prevádzkovému poriadku, robili v bazéne nebezpečné výtržnosti, rušili kúpajúcich sa návštevníkov a zaznamenali sme aj hromadné krádeže,“ podotkol Petrek. Ani po napomenutí personálom kúpaliska či mestskou políciou neprispôsobiví občania nedokázali zmeniť svoje správanie a eskalovali situáciu až do osobných konfliktov. Z tohto dôvodu pristúpil prevádzkovateľ k preventívnym opatreniam a už týždeň regulujú vstup len pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok.
Podľa Petreka je cieľom tohto rozhodnutia optimalizovať kapacitu, zabezpečiť plynulý a bezpečný chod strediska, dodržať prísne hygienické štandardy a v neposlednom rade, vrátiť komfort z kúpania aj občanom mesta. „Uvedomujeme si, že takéto regulované opatrenia môžu vyvolávať rôzne otázky verejnosti, no v prvom rade my, ako správca kúpaliska, potrebujeme, aby bol areál bezpečný, aby sme splnili hygienické štandardy, na druhej strane, aby si návštevník užil komfort z kúpania a neboli prekročené kapacitné normy. Po vyhodnotení situácie sme otvorení aj otázkam regulovaného vstupného pre všetkých návštevníkov, aj tých cezpoľných,“ dodáva Petrek.
Ubezpečil, že situáciu budú naďalej monitorovať a vyhodnocovať, sú pripravení reagovať operatívne a nastavené pravidlá podľa potreby dolaďovať tak, aby zabezpečili plynulý chod a bezpečnosť, najmä počas očakávaných návštevníckych špičiek, akými sú letné prázdniny, piatky a víkendy. „My si od týchto opatrení sľubujeme predovšetkým obnovenie optimálneho chodu strediska, elimináciu rizikových situácií, ako sú konflikty či nerešpektovanie pokynov personálu pri preťažení areálu,“ uzatvára Petrek.
Kežmarské kúpalisko je menší areál lokálneho významu s maximálnou kapacitou 300 osôb, čo predstavuje dve percentá z celkového počtu obyvateľov mesta. Sezónu odštartovalo 27. júna a hneď na druhý deň bol oň enormný záujem. Keďže kúpalisko má obmedzenú kapacitu, nastali aj nepredvídateľné a závažné udalosti, ktoré prevádzkovateľ okamžite vyhodnotil a pristúpil k preventívnym opatreniam.
„Podľa našich informácií organizované skupiny obyvateľstva sa v areáli nedokázali prispôsobiť prevádzkovému poriadku, robili v bazéne nebezpečné výtržnosti, rušili kúpajúcich sa návštevníkov a zaznamenali sme aj hromadné krádeže,“ podotkol Petrek. Ani po napomenutí personálom kúpaliska či mestskou políciou neprispôsobiví občania nedokázali zmeniť svoje správanie a eskalovali situáciu až do osobných konfliktov. Z tohto dôvodu pristúpil prevádzkovateľ k preventívnym opatreniam a už týždeň regulujú vstup len pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Kežmarok.
Podľa Petreka je cieľom tohto rozhodnutia optimalizovať kapacitu, zabezpečiť plynulý a bezpečný chod strediska, dodržať prísne hygienické štandardy a v neposlednom rade, vrátiť komfort z kúpania aj občanom mesta. „Uvedomujeme si, že takéto regulované opatrenia môžu vyvolávať rôzne otázky verejnosti, no v prvom rade my, ako správca kúpaliska, potrebujeme, aby bol areál bezpečný, aby sme splnili hygienické štandardy, na druhej strane, aby si návštevník užil komfort z kúpania a neboli prekročené kapacitné normy. Po vyhodnotení situácie sme otvorení aj otázkam regulovaného vstupného pre všetkých návštevníkov, aj tých cezpoľných,“ dodáva Petrek.
Ubezpečil, že situáciu budú naďalej monitorovať a vyhodnocovať, sú pripravení reagovať operatívne a nastavené pravidlá podľa potreby dolaďovať tak, aby zabezpečili plynulý chod a bezpečnosť, najmä počas očakávaných návštevníckych špičiek, akými sú letné prázdniny, piatky a víkendy. „My si od týchto opatrení sľubujeme predovšetkým obnovenie optimálneho chodu strediska, elimináciu rizikových situácií, ako sú konflikty či nerešpektovanie pokynov personálu pri preťažení areálu,“ uzatvára Petrek.