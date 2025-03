Mesto Kolárovo pripravuje kompletnú revitalizáciu Parku sv. Rozálie

Kolárovo 12. marca (TASR) - Mesto Kolárovo v okrese Komárno pripravuje revitalizáciu Parku sv. Rozálie. Na dodávateľa stavebných prác vyhlásilo verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je 604.975 eur. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. apríla. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



V júli minulého roka schválilo Mestské zastupiteľstvo Kolárovo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu obnovy parku, ktorý by mal byť financovaný z prostriedkov EÚ. Zároveň poslanci schválili zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu.



Ako vyplýva zo schváleného uznesenia, celková suma na obnovu parku bola vyčíslená na 748.547 eur. Zo zdrojov EÚ by malo byť financovaných 636.265 eur, financovanie zo štátneho rozpočtu dosiahne 52.398 eur. Vlastné zdroje predstavujú 59.884 eur.