Komárno 24. februára (TASR) - Mesto Komárno pripravuje nový systém parkovania v meste. Vyžaduje si ho rastúci počet áut a nedostatok parkovacích miest, skonštatoval primátor Béla Keszegh. Nový parkovací systém je založený na myšlienke bezplatného parkovacieho miesta na sídliskách pre každú domácnosť. Rodiny s jedným autom nájdu v novom systéme pohodlnejšie parkovanie. Pre rodiny s viac autami či služobnými autami bude systém nepohodlnejší. "Prioritou je, aby sídlisko bolo pre rodiny, nie pre služobné autá, taxíky, dodávky," povedal primátor.



Podľa pripravovaného návrhu sa systém bude týkať len nočného časového pásma. Parkovanie cez deň zostane zachované ako doteraz, v rezidenčných zónach by však v určitých časových úsekoch mohli bezplatne parkovať len rezidenti. Na jednu domácnosť by pripadalo bezplatné parkovacie miesto pre jedno auto. Za každé ďalšie auto v domácnosti by rezidenti platili, pričom túto sumu by mesto celú použilo na vybudovanie nových parkovacích miest. "Sme si vedomí, že ide o citlivú otázku. Preto by sme to chceli prerokovať s príslušnými komisiami a občanmi, prediskutovať to a v prípade súhlasu poslancov zaviesť od septembra skúšobnú prevádzku," skonštatoval Keszegh.



Mesto plánuje prehodnotiť aj parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa primátora mesto žiadosti neposudzuje, musí však umiestniť značky. "V súčasnosti je veľa parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Je možné, že niektorí miesta už zneužívajú alebo tí, ktorí o tieto miesta v minulosti oprávnene požiadali, už nie sú medzi nami. Teraz robíme kompletnú previerku, do ktorej je zapojený register obyvateľov a mestská polícia, ktorá tieto miesta kontroluje," potvrdil primátor. Tí, ktorí parkujú nelegálne, budú zo systému vyradení.



V systéme parkovania v centre mesta radnica zásadné zmeny nepripravuje. K dispozícii je 802 parkovacích miest, ktoré zostanú naďalej spoplatnené len počas pracovného času. Primátor však nevylúčil, že v prípade schválenia poslancami sa v blízkej budúcnosti mierne zvýšia poplatky za parkovanie. Spôsob platby zostane tiež nezmenený.



Okrem zavedenia nového parkovacieho systému plánuje samospráva aj v tomto roku rozširovať počet parkovacích miest na sídliskách. Na svojom poslednom zasadnutí zastupiteľstvo rozhodlo, že na ich vybudovanie vynaloží v tomto roku 150.000 eur. Napriek tomu počet áut rastie tak rýchlo, že počet nových parkovacích miest, ktoré sa každoročne vytvárajú, ani zďaleka nestačí pokryť rastúci dopyt, skonštatoval primátor. Priestor na rozširovanie je tiež malý. V roku 2002 pripadalo v Komárne na jednu domácnosť v priemere 0,8 auta, do roku 2022 sa tento počet zdvojnásobil. Každá domácnosť v Komárne má v priemere 1,6 auta. Len za posledné tri roky sa počet vozidiel v Komárne zvýšil o 2000 vozidiel, skonštatoval primátor.