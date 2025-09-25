< sekcia Regióny
Do Komárna prichádza čoraz viac turistov
Najviac turistov prichádza do Komárna z Maďarska, Českej republiky a zo Slovenska. Značnú časť tvorili turisti hovoriaci po anglicky a nemecky.
Autor TASR
Komárno 25. septembra (TASR) - Počet návštevníkov mesta Komárno sa v tomto roku zvýšil. Dokazujú to údaje turistickej kancelárie, ktorú počas letných mesiacov navštívilo trikrát viac turistov ako v predchádzajúcich rokoch. V júli prišlo do kancelárie na hlavnom námestí takmer 1000 návštevníkov, v auguste to bolo 1400 návštevníkov, informovala radnica.
Najviac turistov prichádza do Komárna z Maďarska, Českej republiky a zo Slovenska. Značnú časť tvorili turisti hovoriaci po anglicky a nemecky. V turistickej kancelárii zaevidovali aj japonských, francúzskych a talianskych návštevníkov, potvrdila koordinátorka kancelárie Tímea Szénássy.
Cieľom návštev turistov je centrum mesta a komárňanská pevnosť. Návštevníkov prilákali aj aktivity súvisiace s Jókaiho pamätným rokom, v rámci ktorého kancelária ponúkla špeciálne prechádzky. Záujem pretrváva aj o únikovú izbu v priestoroch pevnosti.
S pribúdajúcim počtom návštevníkov sa zvýšil aj obrat turistickej kancelárie na Klapkovom námestí, ktorá bola začiatkom tohto roka zrekonštruovaná. Dostala nový vzhľad a zároveň rozšírila sortiment ponúkaných produktov.
Okrem turistov aj stále viac miestnych obyvateľov hľadá jedinečné darčeky a regionálne produkty, ktoré je možné zakúpiť aj v špeciálnych obaloch. „Jedným z dôležitých cieľov kancelárie je podporovať miestnych výrobcov a remeselníkov. V predvianočnom období sú k dispozícii aj výrobky z dielní pre ľudí s mentálnym postihnutím,“ skonštatovala Szénássy.
Najviac turistov prichádza do Komárna z Maďarska, Českej republiky a zo Slovenska. Značnú časť tvorili turisti hovoriaci po anglicky a nemecky. V turistickej kancelárii zaevidovali aj japonských, francúzskych a talianskych návštevníkov, potvrdila koordinátorka kancelárie Tímea Szénássy.
Cieľom návštev turistov je centrum mesta a komárňanská pevnosť. Návštevníkov prilákali aj aktivity súvisiace s Jókaiho pamätným rokom, v rámci ktorého kancelária ponúkla špeciálne prechádzky. Záujem pretrváva aj o únikovú izbu v priestoroch pevnosti.
S pribúdajúcim počtom návštevníkov sa zvýšil aj obrat turistickej kancelárie na Klapkovom námestí, ktorá bola začiatkom tohto roka zrekonštruovaná. Dostala nový vzhľad a zároveň rozšírila sortiment ponúkaných produktov.
Okrem turistov aj stále viac miestnych obyvateľov hľadá jedinečné darčeky a regionálne produkty, ktoré je možné zakúpiť aj v špeciálnych obaloch. „Jedným z dôležitých cieľov kancelárie je podporovať miestnych výrobcov a remeselníkov. V predvianočnom období sú k dispozícii aj výrobky z dielní pre ľudí s mentálnym postihnutím,“ skonštatovala Szénássy.