Mesto Komárno zriadilo na víkendové testovanie 23 odberných miest

Komárno 29. januára (TASR) – Záujemcovia o testovanie na nový koronavírus v Komárne budú mať počas nastávajúceho víkendu k dispozícii 23 odberných miest, ktoré zriadilo mesto.informovalo vedenie mesta.Na desiatich odberných miestach je možné sa zaregistrovať vopred na stránke https://kntest.sk/ vyzvala občanov samospráva.Všetky odberné miesta v Komárne s výnimkou dvoch budú otvorené v sobotu (30.1.) a nedeľu (31.1.) od 8.00 do 19.00 h. V Kultúrnom dome KAVA na Hlavnej ulici bude testovanie zabezpečené len v sobotu od 8.00 do 13.00 h, v Komunitnom centre Veľký Harčáš sa bude testovať v sobotu od 14.00 do 19.00 h. Počas obidvoch víkendových dní budú môcť záujemcovia využiť odberné miesta na Základnej škole (ZŠ) Jókaiho, ZŠ na Ulici Mieru, ZŠ na Ulici Práce, ZŠ na Eötvösovej ulici, ZŠ na Rozmarínovej ulici, ZŠ na Komenského ulici, na futbalovom štadióne v Novej Stráži, v športovej hale na Športovej ulici, v Dome Matice slovenskej na námestí M.R. Štefánika a v priestoroch Združenej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici.