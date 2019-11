Mesto Veľký Šariš kompletne zrekonštruuje budovu zdravotného strediska

Veľký Šariš 1. novembra (TASR) – Mesto Veľký Šariš zrekonštruuje budovu zdravotného strediska. Radnica na to získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 650.000 eur. Na projekte sa podieľa piatimi percentami, čo predstavuje 34.000 eur. Práce by sa mali začať na jar budúceho roka a potrvajú jedenásť mesiacov.



Z peňazí bude podľa radnice zateplený obvodový plášť budovy, strop suterénu a strešný plášť. Taktiež sa zrekonštruuje vodovod, kanalizácia a urobí sa rozvod teplej vody. Okrem toho budú vymenené svetelné zdroje, elektroinštalácia a kotol. Bude položená nová dlažba, obklady a urobí sa inštalácia vzduchotechniky.



"Konečne bude vyriešený aj bezbariérový vstup do priestoru. Pred budovou bude nájazdová rampa a pribudne aj výťah. V rámci projektu sme získali aj financie na interiérové vybavenie, napríklad na čakárne, kde pribudnú nové stoličky. Zabezpečené bude aj vybavenie ambulancií pre lekárov. Znížime energetickú náročnosť budovy a zároveň zlepšíme zdravotnú starostlivosť," skonštatoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall s tým, že aktuálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie.



Ako ďalej uviedol, pacienti by nemali pocítiť žiadne obmedzenia. "Chceme, aby v čo najmenšom rozsahu došlo k obmedzeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zabezpečíme preto priestor súčasného sociálneho oddelenia na to, aby napríklad všeobecný lekár mohol vykonávať svoju prácu aj vo vedľajšej budove, ktorá je hneď pri zdravotnom stredisku," vysvetlil Kall.