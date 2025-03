Mesto Košice a hasiči upozorňujú na riziko požiarov pri vypaľovaní

Košice 26. marca (TASR) - Mesto Košice spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach upozorňujú na riziko požiarov pri vypaľovaní trávy a lesných porastov. Pripomínajú, že obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov.



Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, fyzickým i právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Zakázané sú aj spaľovanie biologického odpadu, zakladanie ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, či používanie otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru.



Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú zároveň povinní zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi. V opačnom prípade hrozí fyzickej osobe pokuta do výšky 331 eur.



Riaditeľ OR HaZZ v Košiciach Marek Plavčko pripomenul, že spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve sa v zmysle zákona považuje za činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. "Odporúčame, aby občan oznámil pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na telefónnom číslo 150, ako aj kontaktné údaje osoby, ktorá bude spaľovanie vykonávať," uviedol. Podľa neho je takisto vhodné sledovať klimatické a poveternostné podmienky.



Horľavé látky je zároveň potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov. "Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadnému šíreniu ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky," doplnil s tým, že po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta a dohasenie zvyškov po spaľovaní.



V prípade spozorovania požiaru je potrebné nahlásiť ho na telefónne čísla 112, 150 alebo 159.