Mesto Košice a primátor ocenili cenami osobnosti a kolektívy

Košice 7. mája (TASR) – Ceny mesta Košice si v nedeľu prevzalo osem osobností a tri kolektívy. Ďalším 13 jednotlivcom a trom kolektívom patrí Cena, resp. Plaketa primátora mesta. Odovzdávanie ocenení za významné výsledky a mimoriadne zásluhy bolo vyvrcholením tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, informoval magistrát.



Vybrané osobnosti a kolektívy sú z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, charity, školstva, kultúry, športu a techniky. Ocenenia si prevzali počas slávnostného ceremoniálu v Historickej radnici z rúk primátora Košíc Jaroslava Polačeka.



O laureátoch Ceny mesta v tomto roku rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie. "Ocenení síce pochádzajú z rozličných sfér, no zároveň majú mnoho spoločného. Budujú pozitívny obraz nášho mesta a vzorne ho reprezentujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Sú obohatením života Košíc, majú podiel na rozvoji mesta i jeho komunity, uchovávajú a šíria naše kultúrne dedičstvo, tvoria morálne hodnoty pre ďalšie generácie," uviedol Polaček.



Jedným z ocenených je aj vysokoškolský pedagóg, lekár, výskumník a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Peter Jarčuška, ktorý sa v tomto roku dožíva 60 rokov. "Keď vás ocení primátor a mestské zastupiteľstvo, je to pocta nielen pre mňa, ale pre všetkých ľudí, ktorí žijú a pracujú v mojom okolí. Som hrdý na svoje krásne rodné mesto, v ktorom som prežil celý svoj život. Všade vo svete, kde som bol, sa s nadsádzkou prezentujem, že nie som Slovák, ale Košičan," povedal.



Okrem neho sú laureátmi Ceny mesta Tetiana Iegorova, Tibor Palko, Robert Roland, György Szaszák, Richard Šofranko, Peter Zubko, Jozef Živčák, Občianske združenie Lions Clubu Košice, Košice IT Valley a Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Cenu primátora mesta získali Peter Dluhoš, Igor Dohovič, Vladislav Klein, Peter Liba, Edita Marenčinová, Stanislav Ňarjaš, Ján Plačko, Tomáš Slovinský, Tatiane Snitková, Anna Škapincová a ďalej D.S. Studio Košice, Nohejbalový oddiel ŠŠK KAC Jednota Košice a Prírodovedecká fakulta UPJŠ. Plaketou primátora ocenili Evu Mathéovú, Máriu Neveziovú a Magdalénu Zadorovú.



Nedeľou sa zároveň končí desaťdňový program osláv Dňa mesta Košice.