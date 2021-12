Mesto Košice bude spolufinancovať opravy cesty v Košickej Polianke

Košice 17. decembra (TASR) – Mesto Košice bude spolufinancovať opravu úseku z mestskej časti Košice - Krásna cez Košickú Polianku sumou najviac 100.000 eur. Na piatkovom rokovaní to schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ). Polovicu nákladov na rekonštrukciu bude hradiť Košický samosprávny kraj (KSK). Cestná komunikácia má slúžiť ako obchádzková trasa pre dopravné obmedzenia na Slaneckej ceste, ku ktorým má dôjsť v priebehu budúceho roka.



Úsek, ktorý chcú mesto a kraj spoločne opraviť, je v súčasnosti podľa magistrátu v neupotrebiteľnom stave zjazdnosti. "Jeho rekonštrukcia je na účely alternatívneho použitia, pri ktorom možno predpokladať vysokú frekventovanosť užívania, nevyhnutná," uvádza.



Cesta cez Košickú Polianku nie je zaradená do cestnej siete SR a nemá známeho vlastníka. Krajskí poslanci odobrili združenie finančných prostriedkov KSK a mesta v pondelok (13. 12.). Rekonštrukcia by mala stáť 220.000 eur. Opravu by mala realizovať Správa ciest KSK.