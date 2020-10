Mesto Košice chce otvoriť diskusiu o zákaze hazardu na svojom území

Košice 8. októbra (TASR) – Diskusiu o zákaze hazardu na svojom území chce otvoriť aj mesto Košice. Takéto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) by podľa neho mohlo vstúpiť do platnosti od 1. januára 2022. Herne a kasína by vzhľadom na licencie na prevádzkovanie hazardných hier mohli v Košiciach úplne skončiť najskôr v roku 2027. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal primátor Jaroslav Polaček.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa má touto témou zaoberať na svojom najbližšom rokovaní, ktoré je plánované na 19. októbra. Ak návrh o zámere zákazu prevádzkovania niektorých hazardných hier poslanci schvália, úlohou vedenia mesta bude zabezpečiť k tomu do konca roka stanoviská jednotlivých mestských častí (MČ). „Na základe nich budeme môcť ďalej pracovať na tom, aby sme mohli začať prijímať normu – VZN,“ povedal. Verí, že dôjde k jednoznačnému postoju, vrátane tých MČ, ktoré majú aktuálne veľké príjmy z odvodov z hazardných hier. Pre všetky MČ dokopy to ročne predstavuje sumu na úrovni do jedného milióna eur. Takmer polovica z toho je príjmom MČ Staré Mesto.



„Tým, že zvyšok diskusie bude prebiehať v samotnom roku 2021, tak norma môže byť pre Košičanov účinná od 1. januára 2022 - ak nájdeme politickú zhodu. Keďže sa licencie vydávajú na obdobie maximálne päť rokov, samotná účinnosť pre mesto Košice, kedy by mohlo dôjsť k totálnemu zákazu hazardných hier, nám vychádza najbližšie na rok 2027,“ uviedol Polaček s tým, že preto je podľa neho potrebné túto tému otvoriť čo najskôr.



Mesto chce k uvedenému kroku pristúpiť z dôvodu viacerých negatívnych vplyvov prevádzkovania hazardných hier, medzi ne podľa neho patrí aj zvýšenie sociálneho napätia v rodinách. „Hazard je úzko spojený s ďalšími negatívnymi protispoločenskými činnosťami, ako je porušovanie verejného poriadku, rušenie občianskeho spolunažívania, ale súvisí aj s trestnou činnosťou, ako je obmedzovanie domovej slobody, výtržníctvo, krádeže,“ spresnil náčelník košickej mestskej polície Slavomír Pavelčák. Predpokladá, že prijatím VZN by sa znížil počet takýchto prípadov.



Novelu zákona o hazardných hrách, na základe ktorej budú môcť MsZ prostredníctvom VZN zakázať hazardné hry na území mesta bez predloženia petície, schválila Národná rada SR uplynulý týždeň. Legislatíva má byť účinná od 1. novembra, zároveň zakazuje umiestňovanie herní na vodorovnú vzdialenosť menej ako 500 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovne mládeže, ak to stanoví obec VZN.