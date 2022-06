Mesto Košice chystá druhú etapu opravy ciest

Košice 15. júna (TASR) – Košice chystajú avizovanú druhú etapu opravy ciest. Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu pozemných komunikácií a priľahlých chodníkov na ôsmich uliciach. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejného obstarávanie (ÚVO). Celková odhadovaná hodnota zákazky je približne 2,56 milióna eur bez DPH.



Predmetom zákazky je rekonštrukcia na uliciach Krosnianska, Hronská, Masarykova, Turgenevova, Obrancov mieru, Petzvalova, Americká trieda a Magnezitárska ulica. Uchádzači sa do súťaže môžu zapojiť do 11. júla.



S prvou etapou opráv začalo mesto v druhej polovici mája. Práce za 4,56 milióna eur s DPH realizuje spoločnosť Eurovia Sk, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Týkajú sa Jaltskej ulice, Lomonosovej, Čermeľskej cesty, Pražskej ulice a Triedy KVP. Ide o rekonštrukciu úsekov v celkovej dĺžke 5,5 kilometra.



Ako magistrát pre TASR potvrdil, stavebné úpravy oboch etáp bude mesto Košice financovať z dodávateľského úveru. So splácaním začne od budúceho roka, posledná splátka je naplánovaná na záver roka 2032.