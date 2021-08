Mesto Košice chystá obnovu Angels arény za takmer tri milióny eur

Na snímke Angels Aréna v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Podľa výzvy vo vestníku verejného obstarávania by práce na projekte mali trvať 18 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk uchádzačov je do 2. septembra. Mesto by chcelo začať s prácami tento rok.