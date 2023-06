Mesto Košice doplní verejné osvetlenie v MČ Sever a Sídlisko KVP

Košice 29. júna (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia v mestských častiach (MČ) Sever a Sídlisko KVP. Celková predpokladaná hodnota zákazky dosahuje približne 106.500 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmet zákazky zahŕňa doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia chodníkov v lokalite MČ Košice - Sever nachádzajúcich sa v parku medzi ulicami Čárskeho a Kustrova, a na ulici Krupinská. Súčasťou predmetu zákazky je aj rozšírenie verejného osvetlenia chodník Trieda KVP, zastávka MHD Starozagorská po križovatku Trieda KVP - Jána Pavla II," uvádza sa v oznámení, podľa ktorého by malo ísť o SMART LED svietidlá.



Mesto Košice vlani v septembri informovalo, že má pripravený plán obnovy verejného osvetlenia v hodnote 20 miliónov eur, ktoré chce investovať do roku 2026. Avizovalo, že chce na to využiť aj peniaze z eurofondov.