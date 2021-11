Mesto Košice hľadá pozemok na výstavbu multifunkčnej športovej haly

Košice 1. novembra (TASR) – Mesto Košice hľadá pozemky, na ktorých by v budúcnosti mohla vyrásť moderná multifunkčná hala na loptové hry. V uplynulých dňoch zverejnilo výzvu majiteľom, aby mu predložili nezáväzné ponuky na predaj svojich pozemkov vhodných na výstavbu takéhoto športového stánku. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Ako pripomína, športovým klubom a verejnosti v druhom najväčšom meste na Slovensku dlhodobo chýba tento prvok športovej infraštruktúry. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa mesto v minulosti predalo viacero vhodných pozemkov súkromným developerom. „My teraz máme veľký problém nájsť vhodnú lokalitu. Už predtým sa nám ozvali dvaja súkromní majitelia a ponúkli nám svoje pozemky. Chceme však mať istotu, a preto skúšame všetky dostupné možnosti. Patrí k nim aj výzva majiteľom pozemkov. Verím, že sa ich prihlási čo najviac, aby sme spolu s poslancami mali veľkú možnosť výberu,“ povedal s tým, že sa snažia nájsť najlepšie a najhospodárnejšie riešenie, aby halu na loptové hry postavili.



Medzi základné podmienky patrí, aby sa ponúknutý pozemok s minimálnou rozlohou 15.000 štvorcových metrov nachádzal v katastrálnom území mesta a podľa územného plánu bol určený na občiansku vybavenosť, športovo-rekreačné využitie alebo spĺňal podmienky polyfunkcie na výstavbu multifunkčnej haly. „Najvhodnejší by bol pozemok v tvare štvorca s minimálnou šírkou 100 metrov, pričom by na ňom malo byť možné podľa územného plánu stavať aspoň do výšky 20 metrov,“ uvádza s tým, že pozemok musí mať možnosť napojenia na vodovod, kanalizáciu, elektrinu a internet. Dôležitý je k nemu aj čo najlepší prístup, kde mesto preferuje možnosť napojenia na štvorprúdovú cestu, a blízkosť električkovej trate alebo niektorej autobusovej linky MHD.



Ponuky možno predložiť do 16. novembra. V prípade, že sa nebudú zhodovať so zámerom výzvy, mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z nich.