< sekcia Regióny
Mesto Košice hľadá zhotoviteľa modernizácie kompostárne
Modernizácia by okrem zvýšenia kapacity mala priniesť aj možnosť spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo v týchto dňoch výzvu na predkladanie ponúk na modernizáciu kompostárne. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 1,62 milióna eur. Financovaná má byť prevažne z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte existujúcej kompostárne nachádzajúcej sa v obci Košice - Barca. Predmetom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v množstve 8000 ton za rok z pôvodných 6000 ton za rok, ako aj samotná modernizácia existujúcej kompostárne vytvorením ôsmich samostatných základok pre kompostovaný materiál,“ uvádza sa v oznámení.
Mesto v apríli informovalo, že získalo stavebné povolenie na modernizáciu kompostárne, ktorá sa nachádza v areáli škôlky okrasných drevín prevádzkovanej Správou mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach.
Modernizácia by okrem zvýšenia kapacity mala priniesť aj možnosť spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Podľa hovorcu SMsZ Mareka Lukáča sa zvýši aj efektívnosť spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. „V centrálnej časti vznikne nová kompostovacia plocha s rozlohou vyše 3200 metrov štvorcových. Pribudne aj nový prevzdušňovací systém, čím sa zrýchli proces rozkladu bioodpadu, zníži sa množstvo zápachu a zlepší sa kvalita výsledného kompostu. SMsZ ročne už teraz vyprodukuje vyše 2000 ton kompostu,“ dodal s tým, že viac ako polovicu využívajú pre vlastné potreby na sadové a terénne úpravy v Košiciach.
„Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte existujúcej kompostárne nachádzajúcej sa v obci Košice - Barca. Predmetom je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v množstve 8000 ton za rok z pôvodných 6000 ton za rok, ako aj samotná modernizácia existujúcej kompostárne vytvorením ôsmich samostatných základok pre kompostovaný materiál,“ uvádza sa v oznámení.
Mesto v apríli informovalo, že získalo stavebné povolenie na modernizáciu kompostárne, ktorá sa nachádza v areáli škôlky okrasných drevín prevádzkovanej Správou mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach.
Modernizácia by okrem zvýšenia kapacity mala priniesť aj možnosť spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Podľa hovorcu SMsZ Mareka Lukáča sa zvýši aj efektívnosť spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. „V centrálnej časti vznikne nová kompostovacia plocha s rozlohou vyše 3200 metrov štvorcových. Pribudne aj nový prevzdušňovací systém, čím sa zrýchli proces rozkladu bioodpadu, zníži sa množstvo zápachu a zlepší sa kvalita výsledného kompostu. SMsZ ročne už teraz vyprodukuje vyše 2000 ton kompostu,“ dodal s tým, že viac ako polovicu využívajú pre vlastné potreby na sadové a terénne úpravy v Košiciach.