Košice hľadajú zhotoviteľa na rekonštrukciu mosta na Hlinkovej ulici
Autor TASR
Košice 5. marca (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo verejné obstarávanie na stavebné práce na moste s lávkou na Hlinkovej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 8,3 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Práce riešia najmä výmenu nosnej konštrukcie mosta M5850 na ceste II/547 a rekonštrukciu poškodených častí mostných objektov, ako aj lávku vedľa neho. Zákazka sa člení na viacero stavebných objektov. Medzi nimi sú napríklad aj náhradná výsadba, úprava cesty a chodníkov, preložky či úprava trakčného vedenia železníc.
„Stavebné práce je zhotoviteľ povinný realizovať tak, aby bola počas celej doby realizácie zachovaná obojsmerná doprava v minimálne dvoch jazdných pruhoch,“ uvádza obstarávateľ v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ sa tiež musí postarať o bezpečný prechod pre chodcov a prejazd pre cyklistov cez mostný objekt. „Ak nie je možné z priestorových dôvodov oddeliť cyklistickú dopravu, zhotoviteľ zriadi spoločný koridor pre chodcov a cyklistov,“ dodáva.
Práce by mali trvať najviac 18 mesiacov. Financované budú prevažne z eurofondov.
Most nad železničnou traťou na Hlinkovej ulici v Košiciach bol vybudovaný v roku 1969. Patrí k najfrekventovanejším v meste, denne po ňom prejde vyše 30.000 áut. Na jeho výstavbu boli použité nosníky typu Vloššák, ktoré podľa magistrátu spôsobili problémy aj inde na Slovensku. Most bol rekonštruovaný v rokoch 1989 a 2015. Obhliadka v roku 2020 definitívne potvrdila, že jednoduchá rekonštrukcia nepostačuje a poškodené nosníky bude potrebné časom vymeniť. Od augusta 2025 platia na moste dopravné obmedzenia. Ide o súčasť dopravno-bezpečnostných opatrení, ku ktorým pristúpili pre zhoršenie jeho stavebno-technického stavu.
