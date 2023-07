Mesto Košice investuje takmer 600.000 eur do skvalitnenia svojich škôl

Košice 14. júla (TASR) - Takmer 600.000 eur preinvestuje mesto Košice počas letných prázdnin do zlepšovania kvality svojich základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ). Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že zároveň pokračujú práce na rozšírení MŠ Oštepová.



Stavebné práce sa postupne začínajú vykonávať v 20 MŠ a troch ZŠ. Stavbári tak v júli a v auguste zhruba na každej tretej škole v meste vynovia triedy, chodby, sociálne zariadenia, rozvody vody či gastrozariadenia. Pribudnú aj nové skrinky, koberce, vyučovacie pomôcky a pre škôlkarov aj hračky. Pracuje sa tiež na oprave fasád, oplotení, vonkajších terás, striech a výmene okien. Zároveň sa v takmer 40 MŠ opravia detské ihriská v celkovej výške 40.000 eur.



Mesto okrem toho pokračuje aj v stavebných prácach na rozšírení MŠ Oštepová. Investícia v celkovej hodnote zhruba 1,7 milióna eur je financovaná najmä z eurofondov. Práce by mali byť hotové začiatkom septembra.



"V nevyužívaných pavilónoch dokončujeme dve nové triedy pre 44 žiakov. V škôlke sa vytvoria podmienky na vzdelávanie celkovo 124 detí, čo bude v školskom roku 2023/2024 znamenať viac ako polovičné zvýšenie jej doterajšej kapacity 82 detí. Deti, ich rodičia a zamestnanci školy isto ocenia aj ďalšie už zrealizované alebo plánované vylepšenia budovy, ktoré výrazne skvalitnia výchovno-vzdelávací proces v tejto MŠ," uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová.



Okrem dokončovacích prác na fasádach, podlahách, rozvodoch elektriny, plynu a tepla pokladajú aj nové zelené strechy. Vďaka zatepleniu stien má dôjsť k výrazným úsporám prevádzkových nákladov. V MŠ Oštepová tiež dopĺňajú interiérové vybavenie do novovytvorených priestorov a kuchyne, ktorá prejde celkovou obnovou. Vynovené bude aj detské ihrisko.