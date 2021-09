Mesto Košice je pripravené na návštevu Svätého Otca

Košice 10. septembra (TASR) – Mesto Košice je pripravené na utorkovú (14. 9.) návštevu pápeža Františka. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal primátor Jaroslav Polaček.



„Mali sme veľký zoznam úloh, dnes sme celý deň kontrolovali jeho plnenie. Už sa dokončujú len drobnosti, na mieste je už aj vlajková výzdoba a dotvára sa kvetinová výzdoba. V nedeľu (12. 9.) na Dolnej bráne začneme stavať aj pódium pre sprievodný program,“ povedal s tým, že ten je pripravený aj pre tých, ktorí sa neregistrovali na podujatia so Svätým Otcom.



Mesto za 830.000 eur zrekonštruovalo aj viaceré úseky ciest v lokalitách, v ktorých sa bude pápež pohybovať. Celkové náklady na jeho návštevu z mestského rozpočtu prestavujú zhruba milión eur. Primátor predpokladá, že vláda mestu vráti aspoň 70 percent tejto sumy. V tom majú byť započítané aj viaceré výdavky smerujúce na sídlisko Luník IX. V uplynulých dňoch tam okrem prístupovej cesty zrekonštruovali napríklad aj zastávku MHD. Od začiatku vstupu na sídlisko vykosili náletové dreviny a upravili aj jeho okolie. Práce tiež realizovali v priestoroch základnej školy, kde bude zriadené tlačové centrum.



Podľa primátora sa na skrášlení sídliska podieľali aj jeho obyvatelia. Do prác sa vo štvrtok (9. 9.) zapojilo približne 200 Rómov. Povedal, že Luník IX už dávno nie ja takým zanedbaným sídliskom ako v minulosti a už to dávno nie je sídlisko neplatičov. Tvrdí tiež, že sa už dlhodobo mení k lepšiemu. „Mesto každý rok čistilo sídlisko a likvidovalo staré skládky. Dali sme tam kamery, každé upratané miesto už zostalo čisté. Nemám preto obavy z toho, že by po odchode pápeža bol Luník IX horším alebo škaredším sídliskom,“ povedal.



Polaček predtým avizoval, že by chceli dosiahnuť, aby sa pápež počas svojej návštevy Košíc mohol prejsť aj Hlavnou ulicou. „Vyzerá to tak, že sa nám to nepodarí vybaviť,“ uviedol v piatok.



Zároveň pripomenul, že obyvateľov mesta čakajú v utorok viaceré dopravné obmedzenia, pričom MHD bude v tento deň s výnimkou nočných spojov premávať zadarmo. Z piatich záchytných parkovísk bude na obe podujatia premávať bezplatná kyvadlová doprava.