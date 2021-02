Mesto Košice nebude vyberať poplatky za terasy do konca apríla

Košice 8. februára (TASR) – Mesto Košice odpustí poplatky za terasy do konca apríla. Chce tým zmierniť negatívny vplyv opatrení pred šírením ochorenia COVID-19 na podnikateľov. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí.



Od dane z verejného priestranstva bude oslobodené užívanie verejného priestranstva za umiestnenie vonkajšieho sedenia od 15. februára do 30. apríla tohto roka. „Dnes sú jasné pravidlá, ako sa budú môcť prevádzky v prípade lepšej pandemickej situácie správať. V prípade uvoľňovania opatrení v Košiciach chceme vyjsť v ústrety tým, ktorí majú terasy, využívajú priestor pred predajňami, výdajnými okienkami,“ povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček. Pripomenul, že uvoľňovanie opatrení bude závisieť od toho, v akej fáze Covid automatu sa budú Košice nachádzať. Nulovú sadzbu podľa neho budú môcť podnikatelia využiť v prípade, ak nebudú mať voči mestu nedoplatky.



Prevádzkovatelia hotelových a reštauračných zariadení v Košiciach využívajú verejný priestor najmä v období od mája do jesene. Príjem pre mesto za terasy býva od začiatku roka do mája podľa Polačeka nízky. „Na druhej strane, ak by oň prevádzkovatelia požiadali, a my sme všeobecne záväzné nariadenie neopravili, museli by platiť plnú sumu,“ doplnil. MsZ sa podľa jeho slov v najbližších mesiacoch ešte môže venovať tomu, aby podnikatelia nemuseli platiť za terasy ani počas letnej sezóny.



Mesto Košice oslobodilo podnikateľov od dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie vonkajšieho sedenia už za obdobie od júna do konca minulého roka. Výpadok týchto príjmov pre mesto predstavoval približne 240.000 eur.