Košice očakávajú pre koronavírus výpadok príjmov 40 miliónov eur

Košice 1. apríla (TASR) – Mesto Košice v súvislosti s novým koronavírusom predpokladá výpadok príjmov zo svojho rozpočtu v sume 40 miliónov eur. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že chce odsunúť úhradu dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.



Ako uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop, pracujú s prognózami Ministerstva financií SR a svojimi vlastnými odhadmi. „Len na podielových daniach, ktoré sú hlavným príjmom mesta, môže nastať až viac ako 30-miliónový výpadok. Veľké problémy očakávame aj pri naplnení rozpočtu pri miestnych daniach. Budeme preto musieť pristúpiť k viacerým razantným úsporným opatreniam, ktoré postupne predstavíme,“ povedal.



Premiérovo začal zasadať Finančný krízový štáb (FKŠ) mesta Košice, ktorý navrhol doručenie výmerov pri miestnych daniach do takého termínu, aby sa splatnosť prvej splátky posunula o viac než 60 dní. V takom prípade by obyvatelia najneskôr do 30. júna mohli naraz uhradiť prvé dve splátky pri daniach z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Otáznym je podľa mesta momentálne spôsob doručovania výmerov. „Pre súčasne platné obmedzenia nie je možné ich doručovanie do vlastných rúk. Aj preto mesto Košice po konzultácii s inými samosprávami navrhne, aby sa do tzv. ,lex korona' dostala možnosť, aby v čase mimoriadnej situácie mohli byť takéto úradné dokumenty doručované aj iným spôsobom, než je to uvedené v aktuálne platnom zákone,“ uvádza na svojom webe mesto.



Pripomína, že magistrát zostáva pre verejnosť aj naďalej uzatvorený. Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že o jeho fungovaní v ďalších dňoch, ako aj ďalších aktuálnych veciach celomestského významu bude diskutovať so starostami mestských častí v piatok (3. 1.) prostredníctvom videokonferencie.