Mesto Košice po zime začína s opravami celých ulíc

Košice 11. marca (TASR) – S pravidelnou stavebnou údržbou po zime začalo mesto Košice vo štvrtok. Práce s použitím štandardných teplých obaľovaných asfaltových zmesí potrvajú na najhorších zdokumentovaných úsekoch do polovice apríla. Opravy si vyžiadajú krátkodobé obmedzenia a lokálne spomalia dopravu. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Kým v uplynulých týždňoch studenou asfaltovou zmesou a liatym asfaltom odstraňovali najmä havarijné stavy po vzniknutých výtlkoch, teraz mesto začína s opravami celých ulíc. Prvými úsekmi cestných komunikácií sú Čermeľská cesta od mosta na Bankov až k štadiónu Lokomotívy a Rastislavova ulica od odbočky na Jantárovu po Verejný cintorín.



„Žiadame vodičov, aby boli trpezliví a rešpektovali dočasné dopravné značenie. Keďže opravy sa v týchto dňoch budú uskutočňovať na hlavných ťahoch, môže kvôli krátkodobým obmedzeniam dôjsť v meste k spomaleniu dopravy," uviedol vedúci referátu parkovania a údržby komunikácií košického magistrátu Tomáš Vrbovský.



V tohtoročnom rozpočte je na súvislé opravy komunikácií a chodníkov a na ich bežnú údržbu vyčlenených 3,7 milióna eur. „V súlade s našim Plánom opráv ciest, chodníkov a mostov príde počas nasledujúcich piatich týždňov k odstráneniu výtlkov na najviac poškodených častiach mestských komunikácií. Začíname najskôr na tých uliciach, po ktorých premávajú autobusy mestskej hromadnej dopravy,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Následne budú s opravami ciest pokračovať na hlavných ťahoch a ďalších frekventovaných úsekoch. Jarné rekonštrukčné práce zakončí mesto na medzisídliskových komunikáciách. Predbežný zoznam lokalít je zverejnený na webovej stránke mesta.



Mesto pripomína, že verejnosť môže aj naďalej nahlasovať rôzne poškodenia na cestách v Košiciach, a to prostredníctvom e-mailu na vytlky@kosice.sk, resp. na telefónnom čísle 16 126.



Okrem odstraňovania výtlkov začali od minulého týždňa aj so zberom posypového materiálu po zimnej údržbe. Predpokladajú, že vyzbierajú okolo 1500 ton.