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Mesto Košice počas víkendu hostí tanečníkov z 30 krajín sveta

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Na snímke Spievajúca fontána, v pozadí vľavo Urbanova veža a vpravo veža Dómu sv. Alžbety. Košice. Foto: TASR Milan Kapusta

Tradícia festivalu odštartovala ešte v roku 2012 v spojení s titulom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Autor TASR
Košice 6. júna (TASR) - Košice sú počas tohto víkendu stredobodom európskeho tanca. Metropola východu totiž hostí Majstrovstvá Európy v desiatich tancoch. Informoval o tom vedúci Tanečného klubu TC Meteor Milan Plačko.

Východné Slovensko je cez víkend dejiskom vrcholu domácej aj európskej tanečnej sezóny. V sobotu a v nedeľu (7. 6.) sa v Košiciach koná 14. ročník unikátneho medzinárodného kultúrno-športového festivalu Košice Open 2026. Najväčším lákadlom podujatia sú Majstrovstvá Európy dospelých v kráľovskej disciplíne - desiatich tancoch, ktoré sa odohrávajú v sobotu v Spoločenskom pavilóne,“ uviedol Plačko.

Tradícia festivalu odštartovala ešte v roku 2012 v spojení s titulom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Od svojho prvého ročníka patrí podľa Plačka medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu v Slovenskej republike a 14. ročník má ambíciu pritiahnuť do metropoly východu špičkových tanečníkov z viac ako 30 krajín sveta. Tí budú súťažiť v 63 vekových a výkonnostných kategóriách pod hlavičkou Svetovej federácie tanečného športu, pričom zabojujú o cenné body do svetového rebríčka.

Celý projekt vznikol vďaka nezištnej práci desiatok zanietených dobrovoľníkov,“ pripomenul Plačko. Organizátori zdôrazňujú, že podpora partnerov a verejnosti priamo pomáha mladým začínajúcim talentom a prináša výnimočné kultúrne hodnoty pre obyvateľov celého východoslovenského regiónu. Vrcholom festivalu bude slávnostný galavečer.
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