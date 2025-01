Mesto Košice počíta s miliónovými investíciami aj v novom roku

Košice 1. januára (TASR) - Miliónové investície v Košiciach sú naplánované aj na rok 2025. Pre TASR to uviedol primátor Jaroslav Polaček. Začať sa má napríklad ďalšia etapa modernizácie električkových tratí (MET) zhruba za 65 miliónov eur či dokončiť prestavba bývalej mestskej krytej plavárne za 20 miliónov eur. Poznamenal, že mesto sa pri investíciách zameriava skôr na využitie eurofondov ako na peniaze od štátu.



Druhá etapa MET sa týka úsekov od mosta VSS po obratisko Važecká vrátane rekonštrukcie obratiska. Realizácia by mala trvať 13 mesiacov. Národné olympijské centrum plaveckých športov by malo byť hotové na jar, pričom verejnosti ho plánujú sprístupniť po lete.



Počíta sa aj s obnovou základných škôl či modernizáciou vozového parku dopravného podniku. V rámci cestnej infraštruktúry sú naplánované napríklad opravy na Ukrajinskej ulici a Kavečianskej ceste a počíta sa aj s križovatkou Kostolianska. Opraviť plánujú aj most na ulici Slovenskej jednoty.



Mesto okrem toho pripravuje revitalizáciu okolia Starej jazdiarne, výstavbu Zariadenia pre seniorov na Gerlachovskej ulici, ďalšiu časť rekonštrukcie Dolnej brány i "zelené" projekty.



"Na rok 2025 už máme ohlásenú aj ďalšiu investíciu do Steel arény, a to vo výške viac ako 4,5 milióna eur. Cieľom je, aby sme tam mali 10.000 sedadiel a mohli sa uchádzať o usporiadanie majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2029," povedal Polaček. Pripomenul, že v uplynulom roku prešla Steel aréna rekonštrukciou za 5,7 milióna eur.



Čo sa týka roka 2024, podľa vlastných slov je hrdý na to, čo všetko sa v Košiciach podarilo. Tvrdí, že v histórii mesta sa v jednom roku nikdy neurobilo toľko ako vlani - a to aj napriek podfinancovaniu, ktorým samosprávy vrátane Košíc trpia.



"Nikdy predtým sa neopravilo toľko chodníkov a ciest. V tomto trende chceme pokračovať," povedal. Modernizáciu Slaneckej cesty z eurofondov označil za majstrovské dielo. Priznal však, že ani táto investícia sa nezaobišla bez komplikácií. Aj na základe nich chce mesto začať využívať georadary.



Z dodávateľského úveru sa zrealizovali súvislé opravy ciest na uliciach Jantárová, Tolstého, Mliečna či Watsonova.



V uplynulých mesiacoch došlo tiež k definitívnemu ukončeniu Košickej futbalovej arény a Národného tréningového centra pre tenis a bedminton. Okrem iného sprevádzkovali aj novú školskú športovú halu na Želiarskej ulici. Primátor považuje za úspech i ukončenie prvej etapy fázy výstavby polopodzemných kontajnerov, rekonštrukciu Spievajúcej fontány či verejného cintorína.