Mesto Košice podalo trestné oznámenie pre verejné obstarávania v DPMK

Košice 28. júla (TASR) – Mesto Košice podalo trestné oznámenie pre podozrenia z machinácií pri verejných obstarávaniach v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). V utorok o tom na brífingu informoval primátor Jaroslav Polaček. Ako povedal, pochybenia vyplývajú z finančnej kontroly, ktorú v dopravnom podniku realizovalo mesto. Týkať sa majú zákazky na dodávku motorovej nafty, či servis a kompatibilitu odbavovacieho systému vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy (MHD). DPMK obvinenia odmieta a stojí si za tým, že verejné obstarávania neboli protizákonné.



Čo sa týka dodávky nafty, podľa mesta DPMK nevyhlásil verejné obstarávanie načas a päť dní pred vypršaním dvojročného kontraktu s pôvodným dodávateľom uzatvoril dodatok k pôvodnej rámcovej dohode. Dohodnutú sumu 8,65 milióna eur bez DPH tak zvýšil o desať percent. Ďalším dodatkom zvýšil hodnotu pôvodnej zákazky o 1,73 milióna eur bez DPH. „Tým došlo k vylúčeniu iných možných dodávateľov a, naopak, poskytnutiu výhody jedinému súťažiteľovi, ktorý získal zákazku bez účasti na súťaži vo verejnom obstarávaní,“ uviedla Iveta Rajtáková, ktorá zastupuje mesto Košice v právnych veciach.



V súvislosti s odbavovacím systémom vo vozidlách MHD, ako sú napríklad čítačky kariet či automaty na lístky, podľa magistrátu Úrad pre verejné obstarávanie dopravnému podniku postup priamym rokovacím konaním so spoločnosťou Transdata vlani v marci zrušil. DPMK avizované nové verejné obstarávanie nevyhlásil.



„Rôzni 'naši ľudia' dodávajú napríklad naftu, softvér alebo hardvér. Často to ide priamym zadaním bez riadnej verejnej súťaže a bez hľadania najlepšej ceny a kvality. A to aj napriek tomu, že je to protizákonné. Neviem, kto všetko sa na tom podieľa a aké finančné, prípadne iné výhody z toho idú,“ povedal Polaček s tým, že to necháva na vyšetrenie orgánom činným v trestnom konaní.



Ako pre TASR v reakcii uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová, vyjadrenia, ktoré sú zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke mesta, podľa nej obsahujú závažné obvinenia. „DPMK sa voči nim dôrazne ohradzuje. Dopravný podnik zvažuje ďalšie právne kroky, nakoľko naďalej trvá na tom, že všetky realizované verejné obstarávania sú plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ dodala.