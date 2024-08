Mesto Košice pokračuje v súvislých opravách ciest

Košice 15. augusta (TASR) - Práce na súvislých opravách ciest v Košiciach pokračujú. Mesto v tejto súvislosti upozorňuje na dopravné obmedzenia a vodičov žiada o trpezlivosť pri zdržaní na cestách a zvýšenú pozornosť. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Čo sa týka opravy Mliečnej ulice, tá sa podľa neho blíži k záveru. Hotová je ložná asfaltová vrstva a v najbližších dňoch plánujú začať s pokládkou obrusnej vrstvy asfaltu.



Cestári pracujú aj na prvej etape opravy Jantárovej ulice, a to v dvoch jazdných pruhoch v smere od obchodného centra po stanicu Košice-predmestie a ďalej na križovatku s Južnou triedou. Stavebné práce v rámci prvej etapy potrvajú zhruba mesiac a pol. "Tento týždeň a budúci týždeň bude patriť búraniu a výmene starých obrubníkov a ostrovčekov," uvádza magistrát.



Minulý týždeň začali aj s opravou Watsonovej ulice, a to v úseku od odbočky na Mánesovu po križovatku s Komenského ulicou. Aj v tomto prípade sú stavebné práce rozdelené na dve etapy. "V tej prvej, ktorá potrvá do konca septembra, sa opravujú dva jazdné pruhy v smere od Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k okresnému úradu," dodáva s tým, že opravou prechádza aj Tolstého ulica od križovatky s ulicou Slovenskej jednoty po odbočku na Obrancov mieru.



Pripomína, že na cestnej infraštruktúre pracujú aj ďalší správcovia ciest. Národná diaľničná spoločnosť v stredu (14. 8.) ukončila práce na Nižných Kapustníkoch v smere do Prešova. V sobotu (17. 8.) má podľa mesta Košice začať s prácami na úseku vetvy od Južného nábrežia v smere k čerpacej stanici (spájacia vetva medzi Južným nábrežím a Ulicou Palackého). "Tieto práce sú naplánované na šesť dní. Dokončením týchto prác sa zlepší dopravná situácia v celom meste," dodáva mesto.