Mesto Košice ponúka kraju na odpredaj pozemok na Medickej ulici

Košice 25. mája (TASR) – Mesto Košice zaslalo Košickému samosprávnemu kraju (KSK) oficiálnu ponuku na odpredaj časti pozemku na Medickej ulici za cenu podľa znaleckého posudku. Zvyšné pozemky, na ktorých bude, tak ako doteraz, zeleň, by boli pre KSK na nasledujúcich 30 rokov prenajaté za cenu jedno euro ročne. KSK však naďalej pracuje na inej vhodnej lokalite na výstavbu tréningovej hokejovej haly.



KSK plánoval na Medickej ulici vybudovať hokejovú halu s kompletným zázemím na výcvik ľadového hokeja v rámci projektu hokejovej akadémie v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Ten má záujem financovať až 40 percent nákladov výstavby, čo predstavuje dotáciu dva milióny eur. Koncept hokejovej akadémie prepája kvalitné vzdelanie s kvalitnou prípravou vrcholového športovca. KSK má platné stavebné povolenie, problémom sú vlastnícke vzťahy mestských pozemkov.



Mesto sa rozhodlo poslať ponuku na základe piatkového (21. 5.) rokovania. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia vedenia Úradu KSK, SZĽH, mesta a poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ). Tí v máji pôvodný návrh predaja pozemkov pre KSK za jedno euro za štvorcový meter neodsúhlasili. MsZ sa však jednoduchou väčšinou zhodlo na pozmeňujúcom návrhu, ktorý hovoril o sume v hodnote znaleckého posudku, čo predstavuje 794.470 eur. Ako celok ale uznesenie potrebnou trojpätinovou väčšinou neschválilo. Primátor Jaroslav Polaček minulotýždňové stretnutie inicioval s cieľom nájsť také spoločné riešenie, aby bolo možné čo najskôr začať s výstavbou haly na pozemkoch mesta a KSK na Medickej ulici.



Riešenie v podobe uvedenej ponuky navrhli riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak a riaditeľ magistrátu mesta Marcel Čop. „Ak s navrhovaným riešením, ktoré vychádza z predloženého pozmeňujúceho návrhu podpredsedu KSK a zároveň mestského poslanca Daniela Rusnáka, na májovom MsZ bude oficiálne súhlasiť aj vedenie Úradu KSK, pripraví magistrát uznesenie,“ uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že MsZ by o ňom následne mohlo rokovať v závere júna.



„Vzhľadom na genézu pri schvaľovaní predaja predmetného pozemku mestským zastupiteľstvom bolo zástupcami KSK jasne deklarované, že sa nemôže spoliehať na neisté schválenie v MsZ. Finálny termín na vyčerpanie dotácie od SZĽH vo výške dva milióny eur je koniec roka 2023, a preto KSK v súčasnosti pracuje na inej vhodnej lokalite, kde sú pozemky výlučne vo vlastníctve kraja,“ reagovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.