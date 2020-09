Mesto Košice poskytne 20.000 eur na dotácie na dobrovoľnícke aktivity

Košice 21. septembra (TASR) – Mesto Košice v tomto roku finančne podporí projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva. Celková suma určená na dotácie je 20.000 eur, maximálna dotácia na jeden projekt je 1500 eur. Žiadosti je možné predkladať na magistrát do 15. októbra.



Cieľom výzvy je podporiť organizované skupiny aj jednotlivcov pri realizácii dobrovoľníckych aktivít na území mesta, a to aj v súvislosti so značnými obmedzeniami takýchto aktivít pre šírenie nového koronavírusu.



"Výzva je zameraná na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií a osôb pri poskytovaní služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území mesta, s cieľom vytvárať, respektíve prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať," informoval magistrát mesta.



Medzi oprávnené aktivity v rámci výzvy patria napríklad dobrovoľnícke činnosti mladých ľudí v prospech širšej komunity, pracovné stretnutia, vzdelávacie aktivity, workshopy, verejné diskusie či aktivity zamerané na tvorbu a prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže.



Posledný možný termín realizácie projektu v rámci výzvy je 30. november. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke mesta.