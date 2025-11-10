< sekcia Regióny
Mesto Košice predĺžilo dobročinnú zbierku Jesenné Topánkobranie
Zberné miesto je od 8.00 do 17.00 pri vstupe do jedálne Magistrátu mesta Košice na Triede SNP.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Mesto Košice pre veľký záujem o týždeň predĺžilo dobročinnú zbierku Jesenné Topánkobranie. Topánky, deky či uteráky, ktoré môžu niekomu pomôcť prežiť zimu, možno priniesť do priestorov magistrátu do piatka (14. 11.).
Zbierka je určená pre organizácie pôsobiace v meste, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. V dobrom a funkčnom stave možno darovať prechodné a zimné topánky pre dospelých aj deti, plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok, každá prikrývka znamená dôstojné prežitie chladných dní pre tých, pre ktorých nie je nákup sezónneho oblečenia a potrieb samozrejmosťou,“ uvádza mesto.
Zberné miesto je od 8.00 do 17.00 pri vstupe do jedálne Magistrátu mesta Košice na Triede SNP.
Zbierka je určená pre organizácie pôsobiace v meste, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova a rodinám v ťažkej životnej situácii. V dobrom a funkčnom stave možno darovať prechodné a zimné topánky pre dospelých aj deti, plachty, deky a uteráky. „Každý pár topánok, každá prikrývka znamená dôstojné prežitie chladných dní pre tých, pre ktorých nie je nákup sezónneho oblečenia a potrieb samozrejmosťou,“ uvádza mesto.
Zberné miesto je od 8.00 do 17.00 pri vstupe do jedálne Magistrátu mesta Košice na Triede SNP.