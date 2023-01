Mesto Košice predpokladá viacnásobný nárast nákladov na energie

Košice 24. januára (TASR) - Náklady na energie v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta Košice by v tomto roku mohli trojnásobne prevýšiť tie vlaňajšie, ktoré boli na úrovni 1,2 milióna eur. Ešte výraznejší nárast očakávajú napríklad v zoo a v Správe mestskej zelene v Košiciach. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík s tým, že Košice rovnako ako ďalšie samosprávy stále čakajú na konkrétnu podobu kompenzácií zo strany štátu.



Ako pripomenul, v každej mestskej organizácii sa ceny energií zvyšujú rozličným spôsobom. O situácii v školských zradeniach magistrát zatiaľ komplexné informácie nemá, aj tu však očakáva medziročný nárast. "Jedna základná škola v mestskej časti (MČ) Košice-Sever nám avizovala, že po skončení fixácie musela uzavrieť novú zmluvu na dodávku plynu, kde sa cena zvýšila o 400 percent, a to zo 100 na 500 eur za megawathodinu (MWh)," dodal.



Cena tepla pre Centrálne zásobovanie teplom Košice stúpla v porovnaní s uplynulým rokom v priemere takmer o 70 percent a v prípade MČ Šaca o viac ako 112 percent. Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO) to zdôvodňuje zvýšením ceny od dodávateľa aj nárastom nákladov na výrobu a distribúciu. V Dopravnom podniku mesta Košice ja zas cena za dodávku elektrickej energie už tretí rok rovnaká a dosahuje okolo 70 eur za MWh.



Mesto tvrdí, že dlhodobo rieši investície do znižovanie energetickej náročnosti budov a vzhľadom na rast cien prijalo úsporné opatrenia, výdavky kontrolujú na mesačnej báze. V budove magistrátu však napríklad nedokážu regulovať teplotu. "Desiatky rokov sa do nej prakticky neinvestovalo a sú tu ešte pôvodné radiátory z minulého storočia," dodal.



Podľa Tokarčíka už pred dvomi rokmi, teda pred vypuknutím krízy, začali sledovať aj spotrebu na jednotlivých rozvádzačoch verejného osvetlenia. Okrem projektu na jeho modernizáciu priebežne pracujú aj na optimálnom nastavení ističov a kapacít. "Vďaka tomu sa nám už teraz podarilo optimalizovať a znížiť spotrebu a zredukovali sme počty rozvádzačov," skonštatoval.